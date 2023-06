Quei chilometri che sembrano non finire mai

Mario Bovenzi

Non sembrano finire mai i cantieri che ogni anno – nelle strettoie della strada e della gioia che si spegne ad ogni sterzata sul volto dei turisti – vengono ’programmati’ sulla Ferrara Mare. Nessuno ricorda ormai quando quei lavori sono cominciati, in pochi credono che prima o poi finiranno. Che le ruspe cedano il passo all’asfalto tornato magari liscio come il panno di un biliardo. Sì, diciamo la verità, l’anno scorso qualcuno ci aveva creduto. I lavori nel tratto da Ostellato al mare erano stati portati a termine a regola d’arte. Via le buche, le ruote che filano lisce. Pochi mesi d’euforia per scoprire – questa volta sulla via del ritorno, verso Ferrara – che l’asfalto cedeva, via pezzi di catrame, di nuovo transenne e strettoie. Un eterno ritorno, quello di ruspe e transenne.