’Quei da Cupar’ al De Micheli

Scaldano i motori ’Quei da Cupar’, che domani sera alle 21 torneranno al teatro ‘De Micheli’ nell’ambito del cartellone dialettale ‘T’arcordat cla sìra’, il cui titolo omaggia Alfio Finetti e la sua ‘Turnar a Cupar’. La compagnia propone, in anteprima, il nuovo spettacolo ‘L’am parea na bona idea’, commedia brillante liberamente tratta dall’opera ‘Una soluzione quasi perfetta’ di Giuseppina Cattaneo. Parte del ricavato della serata verrà devoluto alla Fondazione Ado. Lo spettacolo sostituisce ‘La furtuna l’è goba’: gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per il titolo precedentemente programmato, hanno diritto all’ingresso al nuovo spettacolo nei posti scelti, presentandosi all’ingresso con i tagliandi già in loro possesso. I biglietti sono disponibili su Vivaticket o alla biglietteria aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domani dalle 10 alle 13.