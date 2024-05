Quei diari in una vecchia scatola. Nasce ‘Piovono sassi dal cielo 2.0’

Una donna, figlia adulta, perde la madre e torna nella casa materna per ripulirla. È lì, nell’attico, che trova una vecchia scatola metallica contenente diari. Comincia così il viaggio nel passato di Nina, protagonista dell’ultimo libro della scrittrice ferrarese e docente di filosofia, Francesca Boari, dal titolo ‘Piovono sassi dal cielo 2.0’ (Tempozero Publishing).

Il volume verrà presentato oggi, alle 17.30, alla libreria Libraccio di Ferrara, in un evento che vedrà la partecipazione di Daniele ‘Lele’ Barbieri, batterista e insegnante dell’Amf-Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Barbieri offrirà il proprio estro improvvisando alcuni pezzi, alternandosi con i momenti dedicati al libro di Boari. Il risultato dovrebbe essere lo specchio di ‘Piovono sassi dal cielo 2.0’: un libro in grado di condurre il lettore in un viaggio ritmico nell’intimità, nell’introspezione, nel dolore. Come ha commentato il grande regista Pupi Avati, "il viaggio negli ‘abissi del dolore’" di Francesca Boari "si distende con scrittura evocativa che sa restituire loro significato". Il volume, in realtà, era stato in parte già pubblicato nel 2013. Questa, però, è una versione avanzata: la prima edizione era a tutti gli effetti un diario intimo e personale, servito all’edizione 2.0 come scheletro da cui partire. In sostanza, Boari passa da un diario soggettivo a una cronaca che ambisce all’universalità. "Piovono sassi dal cielo torna il libreria – spiega al Carlino –, perché credo che fra tutti i miei romanzi sia il più bello, ma anche quello che ho lasciato orfano: non l’ho considerato quanto meritava. È un diario collettivo, che tratta un dolore nel quale si possono riconoscere tutti, perché nella vita tutti subiamo perdite importanti: si tratta di leggere la dimensione del dolore e di viverlo. Solo così arriva il riscatto: è questa la mia chiave filosofica, nietzschiana". Una chiave che porta – come sottolinea ancora una volta Avati – a una soluzione finale, in modo che "i giorni della sofferenza siano riscattati da uno sguardo che tende alla speranza".

Francesco Franchella