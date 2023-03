Quei fantastici maestri Artigiani da premio Oscar

L’Accademia dei maestri artigiani diploma 13 ‘imprenditori doc’ Domani, alle 9, l’Accademia nomina a Ferrara i nuovi maestri artigiani. Sono trascorsi 72 anni dal giorno in cui nel 1951 dall’idea di Pilade Cappellari rilegatore, Efrem Navarra fabbro, Ugo Rossetti restauratore, Edmondo Carlini cementista, nasceva a Ferrara l’Accademia. L’evento, al quale interverranno autorità e le associazioni di categoria degli artigiani, avrà come tema: "Artigiani: come vincere in un mondo che cambia troppo rapidamente". Nella mattinata, alle 9, nella Camera di Commercio, in Largo Castello 10, l’Accademia diplomerà nove nuovi Maestri Artigiani, un nuovo maestro artigiano onorario, consegnerà una Targa San Giorgio e nominerà due Alfieri dell’Artigianato. La manifestazione è organizzata dal presidente dell’Accademia Marco Garbellini, dal vice Roberto Carion, dal segretario Oderio Mangolini e dal consiglio direttivo. Maestri artigiani. Mauro Bruni, autofficina a Ferrara; Angelo D’Onofrio, fotografo a Ferrara; Donatella Ferrari, impiantistica elettrica a Ferrara; Armando Folli, impianti elettrici a Mezzogoro; Alba Giuliani, parrucchiera a Ferrara; Eleonora Magri, parrucchiera a Ferrara; Manuele Marani, impianti elettrici a Dogato; Mauro Nori, pasticceria a Ferrara; Nazzareno Trapella, gommista a Mezzogoro. Targa San Giorgio, premia imprenditori che con una lunga attività hanno onorato l’economia locale. Sarà conferita a Gabriele Dolcetti, barbiere a Ferrara.

Alfieri dell’artigianato. L’Accademia, col Comune, consegnerà le targhe a Francesco Battaglia, costumista a Ferrara, e Mauro Frignani, commercio attrezzature agricole a Masi Torello.

Maestro artigiano onorario. Il riconoscimento a Emma Bolognesi, Cna Ferrara. Saranno presenti l’onorevole Davide Bergamini, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il sindaci di Masi Torello Riccardo Bizzarri, e di Ostellato Elena Rossi, l’assessore della Regione Paolo Calvano, il commissario straordinario della Camera di commercio Paolo Govoni, il direttore provinciale di Cna Diego Benatti, il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli. La messa nella chiesa di S. Stefano con l’offerta del “Cero” portato all’altare dal corteo delle comunità artigiane, secondo le tradizioni delle Corporazioni del ferro, del legno e del marmo.