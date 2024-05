"Quei manifesti vietati, il centrodestra sbaglia. Appello alla prefettura"

Anche ‘La Comune di Ferrara’ ha voluto denunciare le violazioni delle norme vigenti in campagna elettorale da parte delle forze politiche di centrodestra, e lo ha fatto tramite un percorso itinerante nel quale ha messo in evidenza la presenza di elementi pubblicitari non concessi dalla legge.

"Lungo le vie del centro cittadino sono diversi i luoghi in cui si possono ancora scorgere pannelli, bacheche e cartelloni che in realtà dovrebbero essere vietati dal 10 maggio, data in cui sono state presentate le liste – spiega il candidato Sergio Golinelli –. Non si capisce perché tutte le altre forze politiche hanno rimosso la propria pubblicità, mentre il centrodestra continua a fare ciò che vuole. All’inizio di via San Romano è affisso un pannello in cui l’assessore Balboni si prende i meriti del fatto che Ferrara sia una città pulita, tutto questo è abbastanza bizzarro, considerando che sono diversi i luoghi in cui il centrodestra continua a fare propaganda non curandosi minimamente della legge". Via Adelardi, parco Massari, Piazza Verdi: il candidato de ‘La Comune’ snocciola altre zone strategiche in cui sono presenti elementi pubblicitari a sostegno di Alan Fabbri e delle forze politiche al suo fianco. "Non dimentichiamo le targhe nei parchi dell’assessore Lodi, così come la sede elettorale di Fratelli d’Italia nella quale sono tuttora presenti due bacheche coi simboli del partito – affonda Golinelli –. Notiamo anche la presenza di furgoni e camioncini in giro per la città, che sostano palesemente in aree strategiche pur non potendo farlo. Le leggi che regolamentano la comunicazione nel periodo precedente alle elezioni sono chiare, ma è evidente che il centrodestra non le sta rispettando: ci siamo rivolti più volte a Prefettura e Questura".

Secondo Golinelli, poi, anche conferenze stampa istituzionali vengono utilizzate per fare propaganda. "La giunta Fabbri sta utilizzando dei momenti istituzionali come pretesto per farsi pubblicità – conclude –, perché dare così risalto ad un sopralluogo alla cittadella della salute, o all’inaugurazione di una piazza che è già stata consegnata ai cittadini nelle settimane scorse? Siamo in un momento in cui è vietata l’esposizione pubblica dei membri dell’amministrazione". Alcuni candidati de ‘La Comune’ hanno poi partecipato alla protesta organizzata in Piazza Cortevecchia da Fabio Anselmo e da esponenti della sua lista, proprio nel momento in cui il sindaco Fabbri e l’assessore Balboni stavano inaugurando l’area recentemente riqualificata.