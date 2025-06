Quei piccoli direttori d’orchestra. È un’ovazione al Teatro Comunale

Entusiasmo al teatro comunale, quattordici piccoli direttori d’orchestra conquistano il pubblico. Tanti applausi hanno accompagnato la quinta edizione di Ferrara sale sul podio, l’originale progetto musicale che ha trasformato il palco del Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara in un luogo di meraviglia e scoperta. Quattordici alunni della classe IV Q della Scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara hanno diretto l’Orchestra del Conservatorio Frescobaldi. Prima dell’esibizione, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione di un video che ha raccontato le fasi di preparazione dei piccoli direttori: dalle lezioni in classe, alle prove in sala, fino alla prova generale prima dello spettacolo. Il video ha mostrato i bambini alle prese con i primi gesti di direzione, seguiti dalla docente prevalente Laura Guarnieri, dalla docente di musica Cecilia Cenacchi e dalla direttrice della scuola primaria Francesca Maria Garbini. I protagonisti di questa avventura sono stati Marta Bulla, Sofia Canella, Massimiliano Colombani, Edoardo Coratti, Gaia Dall’Ara, Ginevra Dell’Uomo, Tommaso Finessi, Gregorio Garutti, Niccolò Lorenzo Macagno, Vittoria Marchetti, Amelia Mestieri, Ginevra Mischiatti, Andrea Russo e Vittoria Zuffellato. Prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il Comune e il sostegno di Eni, il progetto è realizzato grazie al contributo del ministero della Cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali alla Biblioteca della Fondazione Teatro. Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune, ha commentato: "Vedere questi studenti affrontare la musica con tanta passione è stata un’esperienza commovente. Ferrara sale sul podio è un’iniziativa che arricchisce il tessuto culturale della nostra città". Per il direttore generale del Teatro Comunale, Carlo Bergamasco, "il progetto continua a sorprenderci per la sua capacità di coinvolgere, emozionare e ispirare". Il Maestro Alessandro Nidi, direttore d’orchestra e ideatore del progetto insieme a Moni Ovadia nel 2021, ha dichiarato che "vedere un bambino salire sul podio, alzare le mani e far partire un’orchestra con un gesto è qualcosa di magico".