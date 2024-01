"Quel cantiere infinito, così io rischio di chiudere"

Quello di Andrea Grassi è un grido di dolore. La sua attività – il ristorante Martin Pescatore del Lido di Spina – sta languendo al cospetto di "un cantiere che procede a rilento". Il riferimento è chiaro e per chi ha presente – e sono tanti – l’ubicazione del ristorante è persino troppo facile intuire che l’imprenditore si riferisce al cantiere legato a uno dei due ponti che collegano il Lido di Spina con il Lido degli Estensi.

La questione del "cantiere infinito" è più volte finita sotto i riflettori, diventando anche un caso politico. In ordine di tempo, l’ultima accusa è giunta da Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio che aveva contestato due cose. La prima inerente "i costi di realizzazione dell’opera, lievitati di oltre 770 mila euro rispetto a quanto prefissato" e la seconda relativa proprio alle tempistiche del cantiere, evidentemente slittate a quest’anno. Ma, al di là della politica, qui di mezzo c’è un’impresa. "Ho già più volte sollecitato e chiesto informazioni al Comune – spiega Grassi – dal quale ho ricevuto risposte non precise circa il termine dei lavori al ponte. Mi hanno dato un range temporale, tra aprile e giugno. Personalmente, però, assistendo all’avanzamento dei lavori quotidianamente penso che sia un orizzonte temporale per lo meno improbabile: l’intervento va troppo a rilento". La preoccupazione dell’imprenditore è reale. Anzi, il ristoratore dice a chiare lettere che "se il ponte non dovesse essere riaperto entro l’inizio della stagione estiva, la mia attività rischierebbe seriamente di chiudere. Per il momento sto andando avanti con qualche prestito, con qualche cliente sporadico che viene e grazie al fatto che, comunque, l’estate scorsa sono riuscito a incassare qualcosa. Ma sopportare una chiusura prolungata di un’altra stagione sarebbe davvero problematico". Peraltro, essendo il ponte chiuso e cercando di fare in modo che la clientela arrivasse per altre vie, Grassi si è ingegnato e ha installato della cartellonistica "per cui ho dovuto anche pagare". Insomma, la situazione è grave "ma non solo per me: come imprenditore mi sento addosso anche la responsabilità delle famiglie degli otto dipendenti che lavorano nel mio ristorante".

Come detto, la sussistenza al momento è garantita "da alcuni clienti abituali e da alcuni lavoratori che stanno portando avanti il cantiere", ma è chiaro che "essendo un ristorante affacciato su una delle arterie principali del Lido di Spina, la stragrande maggioranza della clientela è per lo più di passaggio". Essendo inibito il passaggio dal ponte, ha calcolato l’imprenditore, "alla mia attività ‘mancano all’appello’, mensilmente, almeno tra i cinque e i seimila euro al mese d’incasso". Senza contare "tutti i disagi alla viabilità che questo cantiere sta generando non solo nel tratto interessato dai lavori, ma in tutti e due i lidi, intasando spesso il Logonovo e costringendo gli automobilisti a lunghe code". Per cui, chiude Grassi, "mi aspetto che il Comune mi dia una risposta, ma soprattutto che si attivi affinché il cantiere proceda spedito: è nell’interesse di tutti".