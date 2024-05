Quel ‘Delirio a due’ . Il teatro dell’assurdo secondo Ionesco

Nuzzo e Di Biase all’Abbado con ‘Delirio a due’ di Ionesco. Lo spettacolo oggi, alle 20,30, e domani sempre alle 20,30. Domani alle 18 è previsto l’incontro con la compagnia al Ridotto del teatro, coordinato da Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase prestano alla pièce la loro naturale bizzarria, il loro talento imprevedibile e mai convenzionale, il loro gusto per il capovolgimento improvviso che disegna una situazione che è la perfetta, amara metafora dell’oggi, dove riso e sorriso evidenziano ancor più la banalità quotidiana, il conformismo, le paure di una società inaridita e patologicamente insoddisfatta di sé.

Lo spettacolo, con la regia di Giorgio Gallione, è un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia domina il paradosso e il grottesco e la perenne, futile, incessante lite tra Lui e Lei, ridicole marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo. Il tema del contendere è sempre e solo un pretesto: la chiocciola e la tartaruga sono o non sono la stessa bestia? Un grimaldello assurdo che fa da trampolino a un dialogo sempre più serrato, funambolico e bellicoso. Biglietti da 10 a 34 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (10-13 e 16-19), giovedì mattina (10-13) e domenica (10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Prossimi appuntamenti di prosa Dal 10 al 12 maggio Umberto Orsini è il protagonista del romanzo di Dostoevskij nello spettacolo Le memorie di Ivan Karamazov.