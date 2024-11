Quel maggio 2017 che evoca dolcissimi ricordi

È una lunga storia di scontri diretti quella tra Ternana e Spal, che dopo essersi sfidate per tanti anni in cadetteria si ritrovano una di fronte all’altra nel purgatorio della serie C. Sono 25 i precedenti tra le due squadre: otto volte l’hanno spuntata le Fere e 11 i biancazzurri, mentre in sei occasioni la gara è terminata in parità. Bilancio quindi leggermente favorevole alla Spal, che prende il largo però se si considera la differenza reti: 31 gol fatti contro i 16 dei rossoverdi. Dici Ternana-Spal e inevitabilmente il ricordo torna a maggio 2017, quando nonostante la sconfitta di misura allo stadio Liberati la squadra di Semplici (foto) conquistò la promozione in serie A facendo impazzire un’intera città. Quel giorno in campo c’era un certo Antenucci, che sbloccò il risultato dopo 12 minuti firmando il suo diciottesimo gol in campionato. Oggi la posta in palio sarà completamente diversa, ma la Spal potrà ancora contare sul numero 7. Gli ultimi confronti le due squadre risalgono alla stagione 2022-23 in serie B: a Terni finì 0-0 con una buona prestazione della squadra di De Rossi contro quella grandi firme di Lucarelli, mentre allo stadio Mazza terminò con un 1-1 carico di rimpianti per i biancazzurri di mister Oddo, acciuffati in extremis da Favilli dopo il vantaggio firmato da Moncini dal dischetto in una partita molto importante per la corsa salvezza. La Spal alla fine è retrocessa in Lega Pro e la Ternana l’ha imitata la stagione successiva, due club gloriosi che meriterebbero un palcoscenico diverso.

s.m.