Quel nuovo inquilino odiato e amato: "Fucili e lacci, i giustizieri dei lupi. I gesti estremi non servono a nulla"

Lo dice senza mezzi termini. "I giustizieri ci sono, ci sono anche qui. Del resto non dobbiamo dimenticare che le maggiori cause di morte del lupo sono il bracconaggio e gli incidenti, quando finisce sotto un’auto come è avvenuto nei giorni scorsi a Poggio Renatico", a parlare è qualcuno che se ne intende. Riccardo Gennari, 62 anni, è una guida ambientale. "Sono l’uomo dei lupi", dice un po’ scherzando. E dei lupi si è appassionato quando era giovane. Pur di studiarli era pronto, attrezzatura sulle spalle, ad andare lungo i sentieri dell’Appennino. Alla fine non è servito. Sono loro che sono venuti da Riccardo Gennari, fondatore di Wolf group, gli occhi all’orizzonte e la speranza di incontrare, tra muri di granoturco, magari una cucciolata. E di cucciolate ce ne sono state. A Campotto, nel Mezzano, nell’Alto Ferrarese. Hanno colonizzato la pianura padana. Con avvistamenti e razzie da Argenta a Bondeno, da Comacchio a Viconovo, frazione di Ferrara. Una fattoria didattica rischia di attaccare il cartello. "Chiusi per mancanza di animali", con la firma di volpi e lupi.

Giustizieri, cosa intende?

"Ci sono persone pronte a risolvere il problema dei lupi alla radice, ammazzandoli. Non deve succedere"

I danni ci sono, nemmeno pochi

"Certo, non vogliamo nascondere la realtà. Ma ci sono strumenti legittimi per difendersi dai lupi, recinzioni. Siamo dalla parte degli allevatori e se ci contattano siamo pronti a spiegare come ottenere i risarcimenti"

Ma non con il fucile

"No, mai. Noi siamo contenti che i lupi siano arrivati in pianura, dove in un remoto passato erano perseguitati"

C’è qualcuno che è un po’ meno contento

"Purtroppo vedersi ammazzare gli animali non è certo un bello spettacolo. Ma non bisogna mai farsi giustizia da soli"

Anche da noi succede, in queste campagne sterminate?

"I colpi di testa non servono né da una parte né dall’altra"

Quanti sono i lupi nella nostra provincia

"Dovrebbero avere il radiocollare per saperlo. Cerchiamo di contarli con gli avvistamenti"

Nel 2020 c’erano due nuclei, a Campotto e nel Mezzano

"Ci possono essere anche altri nuclei, di 4 o 5 esemplari. Non possiamo escluderlo".