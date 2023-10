Quel tema dimenticato sulla sicurezza

Bianchi

Ultimo mese e mezzo: 2 ottobre, Franco

Giusto finisce fuori strada a Casaglia, lui muore sul colpo, l’amico ne esce illeso. Ventisette settembre, la tragedia dell’A13: muoiono Gioia Petriccione 5 anni e la mamma Maria Grazia Forgetta di 49, l’auto condotta dal padre e marito finisce schiacciata tra i tir. Stessa giornata, poche ore prima a Porto Garibaldi viene travolta e uccisa sulle strisce Filomena Cassano, 84 anni. Andando ancora a ritroso, tra il 10 e 11 agosto perdono la vita due motociclisti: Emanuele Faraguti, 46 anni a Bondeno, e

Alessio Maini, 38 anni in via Canonici. Che c’è di tanto diverso da un bollettino di guerra? "Ma la cosa peggiore – prendo a prestito le parole del poliziotto e sindacalista Fabio Zaccarini nell’intervento a pagina 2 – è che ormai queste notizie scivolano fra le pieghe dei giornali senza che nessuno, politica in primis, faccia qualcosa". Eccolo il punto nodale. Prendiamo ad esempio la strage di Mestre di martedì sera: tutti a intervenire nell’immediatezza e nel giorno successivo – con la solita stucchevole gara tra politici tutti di chi arriva prima con la mail di solidarietà o con la visita sul luogo dell’orrore –, poi via via anche quell’episodio ormai sembra dimenticato. Nonostante i 21 morti. Avete mai sentito in una campagna elettorale mettere tra i primi punti del programma la sicurezza stradale? Spero di essere smentito, personalmente non ricordo un solo partito. Perché, confidava amaramente un amico medico del 118, uno che di feriti e morti in strada ne ha visti e purtroppo ne vedrà ancora tanti, "il tema non porta voti". Negli anni abbiamo visto piuttosto togliere uomini dalla strada, poliziotti e carabinieri, e relative strumentazioni, leggi etilometri, ormai merce rarissima nel ferrarese. Un deterrente, certamente, ma sempre un qualcosa in più per evitare qualche schianto. Ben venga la riforma del Codice della strada, ma si faccia presto e si stanghi veramente. A partire da chi guida con il telefonino in mano, una potenziale bomba a orologeria. Un appello ai futuri candidati sindaco: perché, in uno dei tanti incontri con la popolazione che verranno, non mettere all’ordine del giorno la sicurezza stradale?