Quel volo per ricordare Baracca E le riprese ormai perdute di Sturla

di Paolo Micalizzi

Si festeggia quest’anno il centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana. E’ stata anche l’occasione per ricordare Francesco Baracca, l’asso dell’aviazione italiana che nella prima guerra mondiale ha abbattuto 34 aerei nemici. L’ha celebrato anche la Rai con un docu-film dal titolo ‘I cacciatori del cielo’ in cui la figura di Francesco Baracca è rivestita da Beppe Fiorello. Il docu-film, diretto da Mario Vitale, ne racconta la vita fino alla morte, il legame con i genitori e l’amore per la cantante lirica Norina Cristofoli.

Celebre è stata la Coppa Baracca, competizione aeronautica degli anni Venti a lui dedicata, la cui prima edizione si svolse all’aeroporto di Ravenna, in località La Spreta, il 19 giugno 1921, per celebrare il terzo anniversario della morte (1888 - 1918). La gara consisteva in un volo di oltre 1.000 chilometri alla quale facevano da corollario altri eventi e cerimonie, collegate anche con le manifestazioni per il VI Centenario Dantesco. Testimone di quella manifestazione fu anche il cineoperatore ferrarese Antonio Sturla , come risulta dalla sua ricca filmografia che registra nel 1921 un “film” da lui prodotto e diretto dal titolo ‘Raid aereo di Francesco Baracca’. Si tratta di un filmato di una decina di minuti (300 metri di pellicola), che purtroppo non si trova più ma che contiene le varie iniziative che allora si svolsero con partenza dall’Aeroporto di La Spreta e si svilupparono attraverso un percorso che dopo aver sorvolato Lugo (città natale di Francesco Baracca) comprendeva Bologna, Verona, Gorizia, Trieste, Fiume, Pola, Aviano, Forlì per rientrare a Ravenna. Nell’attesa del ritorno dei piloti ebbero luogo altri intrattenimenti, fra cui una partita di calcio tra una formazione locale e la Spal di Ferrara. Al traguardo arrivarono 5 dei 21 aerei partiti nella mattinata, a causa anche delle raffiche di vento lungo il percorso che danneggiavano le eliche. Il filmato di Sturla rientra nell’attività di cineoperatore che svolgeva anche per Cinegiornali nazionali. Conoscendo alcuni lavori di Sturla sopravvissuti nel tempo, rimane la curiosità di sapere come aveva documentato quel raid.