"Quella notte al San Camillo. Io c’ero". Tributo a chi lottò per l’ospedale

Alba del 27 novembre del 2000, 23 anni fa. Giuliana Bonazza, la fascia a stringere i capelli, urlava al megafono: "Popopolo, popolo". Ora non c’è più. Ma restano gli echi di una battaglia all’interno dell’ospedale San Camillo, gli uomini del reparto Celere di Padova, che scortavano il camion della coop costruttori, che si ritirano. La popolazione esulta, i macchinari che dovevano essere portati via per svuotare il nosocomio, restano dove sono. Il San Camillo è salvo.

E’ forse il momento più drammatico di una lunga battaglia che già il giorno prima, domenica, aveva portato nelle strade di Comacchio migliaia di persone, con i cartelli per dire no alla chiusura dell’ospedale. In occasione della ricorrenza del 27 novembre (23° anniversario delle manifestazioni del movimento popolare sorto a Comacchio in difesa del diritto alla salute), domani, alle 10,30 nel Duomo di Comacchio, verrà celebrata una messa in suffragio dei defunti che si sono impegnati per la difesa del San Camillo. Giovanni Gelli, coordinatore CittadinanzAttivaEr assemblea territoriale provinciale, presidente dell’associazione Consulta Popolare San Camillo, quel giorno c’era. Come tanti comacchiesi che vennero chiamati a raccolta dalla campane suonata a stormo da don Giancarlo Pierini, che oggi ha 87 anni.

Cosa ricorda?

"Di quei giorni ricordo tutto, le manifestazioni, la battaglia all’interno dell’ospedale. Erano due i comitati che si battevano per il San Camillo, comitati che si muovevano insieme per creare un fronte compatto, unitario contro le scelte fatte allora dalla Regione, dai vertici della Sanità"

Erano le tre del mattino, faceva un po’ freddo

"Da giorni ormai tutti sapevano che sarebbe arrivata la Celere, che avrebbero tentato di portare via questi macchinari necessari per la vita stessa dell’ospedale"

Non ci sono riusciti

"No, non si aspettavano una resistenza, una risposta del genere da parte della popolazione. Non avevano capito che cosa era Comacchio, il carattere fiero e orgoglioso dei comacchiesi. Per noi il San Camillo era il nostro ospedale, il San Camillo era un simbolo"

Lei dov’era quel giorno?

"Io, come canti altri cittadini, eravamo pronti. Le nostre sentinelle pattugliavano le strade, chi avvistava le camionette avrebbe subito dato l’allarme"

Così è stato

"Sì, non hanno fatto in tempo ad entrare nel cortile dell’ospedale che si sono trovati davanti un muro di cittadini, giovani, ma anche tanti anziani"

Buttati per terra, gli ombrelli aperti

"Per proteggersi dalle manganellate. Gli scontri sono durati quasi un’ora. Ci spingevano un po’ più indietro, il muro si apriva ma poi subito si riformava e si assestava su nuove posizioni. Non riuscivano a sfondare"

Gli autisti sul camion erano verdi di paura

"Chiusi in cabina. Intorno a loro la battaglia, gente che urlava"

Il San Camillo, le vostre battaglie sono servite?

"Venne stilato un accordo con la Regione, allora era presidente Vasco Errani. Fu un’inversione di marcia,ci furono ingenti stanziamenti. E adesso il San Camillo è un gioiello, senza di noi probabilmente adesso saremmo qui a raccontare un’altra storia"

La sanità, ieri e oggi

"Quest’anno il dibattito è incentrato sul tema del deficit di bilancio delle aziende sanitarie provinciali e sulla richiesta di maggiori trasferimenti statali a tutela della sanità pubblica. La fusione delle due aziende sanitarie (territoriale ed ospedaliera) sta procedendo a ritmi sostenuti e ciò dovrebbe portare a riduzioni di spesa. Un cenno a parte meritano gli investimenti da realizzarsi, a partire dal 2024, con i fondi del Pnrr per la “missione salute” nell’Asl di Ferrara e nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cona. Si tratta di 32,8 milioni nell’ambito della componente ‘reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale’ e di circa 16,8 mln per l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario. Insomma pare emergere un quadro con luci ed ombre".