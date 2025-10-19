Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaQuella serata a ’Campanile Sera’. A teatro per rivivere quel momento
19 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Quella serata a ’Campanile Sera’. A teatro per rivivere quel momento

Quella serata a ’Campanile Sera’. A teatro per rivivere quel momento

L’appuntamento organizzato da Edmo Mori e Bracciano Lodi per ricordare la partecipazione del paese alla trasmissione tv.

L’appuntamento organizzato da Edmo Mori e Bracciano Lodi per ricordare la partecipazione del paese alla trasmissione tv.

L’appuntamento organizzato da Edmo Mori e Bracciano Lodi per ricordare la partecipazione del paese alla trasmissione tv.

Ai più giovani, la trasmissione “Campanile Sera” dirà probabilmente poco, ma chi ebbe la fortuna di vederla in televisione, nel lontano 1960, ricorda certamente le imprese della squadra di bondenesi, che diedero battaglia a sei comuni italiani, a suon di quiz e giochi di abilità, in un programma che scrisse la leggenda delle prime trasmissioni televisive della Rai.

Ora, quella celebre e fortunata trasmissione televisiva rivive in uno spettacolo teatrale organizzato da Bracciano Lodi con Edmo Mori, e che andrà in scena in tre diverse esibizioni, dal 24 al 26 ottobre (ore 21) alla sala 2000. "Bondeno ha un ricordo tramandato dalle persone di quel periodo delle appassionanti sfide, nelle quali diede prova di grande preparazione e coesione sbaragliando gli avversari – dice il sindaco Simone Saletti –. Il lavoro di preparazione degli organizzatori dell’evento – prosegue – ha permesso anche di fare luce su alcuni manufatti donati al Comune di Bondeno e in parte dimenticati, nel corso degli anni, allo scopo di rendere più autentica la rappresentazione teatrale".

Il maestro Gianni Cestari ha, inoltre, realizzato un quadro ispirato a quell’evento.

In sala ci sarà anche qualcuno dei protagonisti di quelle indimenticabili sfide Tv. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato dell’iniziativa sarà donato alla Parrocchia “Natività di Maria” di Bondeno. La prenotazione dei propri posti è obbligatoria, contattando la Parrocchia (0532-892340) oppure l’organizzatore Bracciano Lodi (329-4578471).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RaiTeatro