"Quelle immagini sono così piene di vita Guardandole sembra di sentire la musica"

"Attraversando la mostra sembra che la vera forma d’arte di Guido Harari sia quella dell’empatia, dell’entrare in sintonia con gli altri che permette a queste immagini di essere piene di vita. Guardandole sembra di sentire la musica in sottofondo anche quando non c’è". Sono queste le parole del cantautore Vasco Brondi, dopo la visita alla mostra ‘Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’ che fino al 1° ottobre racchiude a Palazzo dei Diamanti oltre 300 scatti, installazioni e filmati originali, proiezioni e incursioni musicali.

Il percorso espositivo prende avvio dagli esordi di Harari in ambito musicale come fotografo e giornalista, alle numerose copertine di dischi per artisti famosi,

per arrivare ai ritratti.