Quelle manine anti violenza davanti a scuola

Un’amica, l’altro giorno, 8 marzo festa della donna, raccontava di essersi arrabbiata molto con il marito quando questi si era presentato con un mazzo di mimose. Embè?, le ho chiesto. Lei: l’8 marzo deve essere sempre, non solo un giorno sul calendario. "Noi donne – l’aggiunta –, non ce ne facciamo nulla della mimosa se per gli altri 364 giorni veniamo umiliate, picchiate, uccise". Sempre l’altro giorno, Gino Cecchettin, papà di Giulia, la ventiduenne uccisa dall’ex fidanzato, in occasione della ’prima’ del suo libro diceva davanti a una platea di ragazzi: "Chi deve cambiare sono i maschi: se una donna ti dice “non ti amo più” e non lo accetti, quello è patriarcato".