"Quelle passeggiate mattutine con Gian Pietro Testa"

Voglio qui ricordare Gian Pietro Testa che ho conosciuto e apprezzato. L’ho conosciuto in ambito culturale, alla Dante, assieme alla moglie Elettra Testi. Nulla conoscevo della sua attività di giornalista. Ma l’ho “frequentato”, dall’inizio del 2000 in modo semplice, quando al mattino ci incontravamo dal giornalaio di San Romano e dopo da quello di Porta Paola e avevamo entrambi il cane e facevamo la prima passeggiata mattutina. Si parlava un poco, anche di politica, lui sulle sue posizioni, io sulle mie, ma era bello parlare con lui di tante cose ma era spesso pessimista sui destini dell’Italia e degli italiani. Ho letto diversi suoi libri ma voglio riferirmi in particolare a “Il linciaggio”, un libro molto interessante e che riguarda il linciaggio di Eden Boari nei primi anni del dopoguerra. E così parlando di quel fatto ci trovammo quasi parenti. La famiglia paterna di mio marito era parente stretta di Eden Boari e venivano da Marrara, mentre la sua famiglia parente della moglie, Ercolina. Da tempo non lo vedevo più, ma quando passavo davanti alla sua casa di via Mayer, dove aveva posto una lapide per ricordare il padre, medico di mio nonno, il mio pensiero andava a lui. Conoscere Testa per me è stato importante.

Pasquina Ferrari