Quelle spiagge ad ostacoli: "Il mare, diritto per tutti"

A Comacchio, tra i Lidi ferraresi, il mare non è per tutti. La denuncia arriva da Fausto Bertoncelli, componente del Comitato ferrarese Area Disabili. Ancora oggi, nel 2025, l’accessibilità agli arenili per le persone con disabilità è l’eccezione, non la regola. Eppure le leggi esistono, le soluzioni pure.

La miccia è stata accesa da Marco Malagodi, utente con disabilità, che ha raccontato la propria esperienza sui Lidi. La sua segnalazione è stata raccolta e amplificata da cittadini come Luca Buzzi e Luca Callegarini. Passerelle che non arrivano alla battigia, camminamenti utili solo per una "sfilata", servizi igienici trasformati in magazzini, accessi alla pineta sbarrati da dissuasori inaccessibili. Il risultato? Chi si muove in carrozzina o con ausili elettrici resta escluso.

"Non si tratta di gentilezza o cortesia – sottolinea Bertoncelli – ma di un diritto garantito da norme precise: fra le altre, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità non lasciano spazio a interpretazioni: ogni luogo pubblico o privato aperto al pubblico deve essere accessibile. Eppure, tutto continua a dipendere dalla "sensibilità" del singolo gestore".

Il cuore del problema sta nei bandi per le concessioni balneari. L’accessibilità non è un requisito obbligatorio, ma un criterio premiale. "Un contentino – afferma Bertoncelli – che non garantisce alcuna inclusione reale. Se non si rispettano le norme, le concessioni vanno revocate".

Il confronto con altre realtà è impietoso. A Cagliari, sulla spiaggia del Poetto, da quasi quarant’anni esistono pedane mobili che arrivano fino al mare. Non bastano le passerelle. Serve personale formato, servono sedie da mare specifiche (tipo Job), servono docce e spogliatoi realmente accessibili. Servono parcheggi su fondo compatto, non disegnati sulla sabbia. E serve un’azione politica forte.

"L’eccellenza di pochi stabilimenti, come il Camping Florenz, non può giustificare l’immobilismo del resto del sistema", avverte. C’è poi la questione del coinvolgimento: molte scelte vengono prese senza consultare chi rappresenta le persone con disabilità. Un caso su tutti: i dissuasori installati nei camminamenti del Lido di Volano.

"Un intervento sbagliato e segnalato per tempo – ricorda – ma rimasto inascoltato". La Regione ha creato la piattaforma Welcome Everybody, che raccoglie dati sull’accessibilità delle strutture turistiche. Uno strumento utile, ma non sufficiente. "Serve un’azione concreta dei Comuni – scrive Bertoncelli – un monitoraggio capillare degli stabilimenti e delle spiagge libere e un confronto continuo con le associazioni"

L’appello finale è un invito all’azione, rivolto a tutte le amministrazioni del litorale emiliano-romagnolo: garantire accessi adeguati alla spiaggia, dotare i lidi di servizi accessibili, realizzare parcheggi riservati nei pressi degli ingressi, eliminare le barriere nei camminamenti e nelle pinete. E soprattutto, ascoltare chi quei luoghi li vive ogni giorno con mille difficoltà.

"Non è più tempo di buone intenzioni – conclude –. È tempo di decisioni. Perché l’inclusione non si misura in conferenze stampa, ma nella libertà concreta di scegliere dove andare, anche al mare".