Quelle strade buie e nessuno interviene. Aspettiamo l’incidente?

Caro Carlino

Come da tradizione la vigilia di Natale gli ex allievi della Città del Ragazzo si ritrovano in tale sede per la Santa Messa alle 22.00; quest’anno in via Comacchio alla

confluenza del viale Don Giovanni Calabria, si tratta della via di entrata a detto istituto, regnava un buoi pesto. Nessuna luce a detto incrocio rendendo meno agevole l’individuazione dell’imbocco di tale viale. Ho segnalato la cosa alla direzione ritenendo pericolosa tale situazione anche per il fatto che ci sono ben due fermate di corriere ed un passaggio pedonale che si trova in via Comacchio. Mi è stato riferito che le autorità, sia comunali che provinciali, erano state interessate per provvedere all’illuminazione ma finora senza alcun esito. Aspettiamo l’incidente poi diamo colpa alle strade o alla velocità delle auto?

Giancarlo Vicentini

***

LA DESTRA

E LE ARMI

Ci sono molti motivi che mi spingono a dire che questa destra al governo è da considerare perlomeno meritevole di critica. Alcuni sono di ordine diciamo fisiologico (secondo me ); scarsa o inesistente attenzione alla lotta all’evasione, un certo fastidio alle critiche, una decisa lotta a ciò che di buono hanno fatto i predecessori (superbonus e Reddito di Cittadinanza si potevano migliorare senza cancellarli ), un deciso ammiccamento ai poteri forti tipo banche eccetera eccetera. Ci sono altri motivi, meno eclatanti ma altrettanto propagandistici o gravi che vogliono far leva sulla superficialità o addirittura sulla ignoranza funzionale ormai dilagante delle persone. Leggo sulla stampa di un disegno di legge che vuole estendere il permesso di portare il fucile da caccia anche ai sedicenni. Ma non è ora di smetterla di rincorrere voti facili in questa maniera irresponsabile? In Usa non passa giorno che non ci sia una strage per colpa di leggi permissive. La fragilità delle persone è certificata ormai da mille fatti di cronaca e cosa ti inventano questi politici? Stupidità di cui si dovrebbero solo vergognare.

Andrea Finotti