"Quelle truffe legali sul filo del telefono"

Caro Carlino,

c’è chi invoca la pubblica gogna per i 29 napoletani che con la cosiddetta “truffa del maresciallo” adescavano telefonicamente ignari utenti, anziani perlopiù, che cedevano i propri beni e denari inconsapevolmente a questi beceri e squallidi personaggi. Ma la pubblica gogna, si sa, è roba da medio evo, per cui, con la solita scusa della privacy, anche di questi soggetti non si conoscerà nè il volto né il nome, per cui ce li ritroveremo riproposti a breve con altre dinamiche truffaldine. Poi ci sono le truffe “legalizzate”, quelle che i tuoi abituali fornitori di servizi ti offrono caritatevolmente, promettendo prezzi “bassi e fissi”, omettendoti naturalmente il fatto che poi ti ritrovi con una fantomatica assicurazione sul groppone da pagare. Purtroppo è conclamato che ogni volta che alzi la cornetta del telefono sia diventato come sollevare il coperchio del tombino dei pozzi neri.

Carlo Alberto Minzoni