Quell’equilibrio tra festa e riposo. La politica medi

Evento che organizzi, protesta che trovi. E’ così da sempre e così sarà sempre. È il bello della democrazia e - senza offesa - un tratto caratteristico di Ferrara, abituata alla sua quiete e per natura misoneista. Ma il buon governo di una città deve osare - bene, quindi, i maxi concerti, che promuovono le bellezze estensi, richiamano giovani da tutta Italia e muovono l’economia - ma anche tutelare i suoi residenti (pochi o tanti che siano) che chiedono riposo: è il contemperamento degli interessi. Per questo, accanto ai servizi sugli eventi, abbiamo dato voce per primi alla lettera dei 57 residenti in piazza Ariostea. La sfida non è facile ma è giusto ascoltare tutti e trovare un equilibrio. Magari per il 2026. E’ lo scopo della politica.