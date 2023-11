"Quelli che benpensano?. Sono ancora tra noi..."

Frankie Hi-Nrg Mc è il pioniere dell’hip hop e del rap italiano, con testi ricercati, e sabato alle 21.30 sarà a Cento per festeggiare in musica l’apertura della Pinacoteca.

Che serata sarà?

"Un dj set. Metterò dischi per far ballare e canterò alcuni dei miei pezzi, per fare festa tutti insieme. Sento forte l’esigenza collettiva di doversi ritrovare insieme per un po’ di festa. La riapertura di una pinacoteca è anche un’occasione bella culturalmente e socialmente. E’ la prima volta che mi capita: le aperture di questi luoghi non sono un evento frequente nella storia degli artisti. E’ un occasione unica. Mi sento onorato che il comune abbia pensato a me per un’occasione così bella e nobile".

Come si abbina il rap all’arte pittorica?

"Credo nella sinestesia, che le espressioni e le sensazioni cooperino tra di loro virtuosamente per il raggiungimento del benessere e del bello. La musica, così come la pittura, quando armoniosamente vengono consumate assieme e si esprimono con coralità, non possono che far stare bene".

Tra le canzoni che farà ascoltare, ci sarà ‘Quelli che benpensano’, il suo successo forse più noto? E a chi può essere riferito oggi?

"Sono gli stessi, o magari i loro figli. Persone che pensano più all’avere che all’essere, che si limitano a ostentare piuttosto che ad acquisire e crescere. Quel testo era nato da alcune mie riflessioni dopo aver girato in una città ordinata ma che dava la sensazione che non ci fosse vita".

‘Pedala’, sigla del Giro, ci sarà?

"E’ la dedica giusta per Cento, che sarà sede di arrivo di tappa. Scrivendo la canzone mi accorsi che la bici funziona molto bene come metafora della vita. E’ un inno a ricordare quello che si fa perché ce lo portiamo appresso per sempre. Un po’ come le bici che abbiamo avuto e ci ricordiamo dalla prima all’ultima, perché sono la strada che si percorre e non il mezzo meccanico. Cento è una città che ha dimostrato in più occasioni di saper pedalare e di farlo anche con molto stile ed eleganza. Si, ’Pedala’ è la dedica per questa città che ora riapre la sua Pinacoteca rialzandosi dalla caduta, cioè il sisma del 2012".

I suoi testi sono tutti basati sull’importanza delle parole, ma se si guarda attorno, la parola ha ancora la stessa rilevanza?

"Beh, ho sempre studiato le cose che mi apprestavo a dire perché non volevo che la gente pensasse cose sbagliate da me. Ora la parola è un po’ bistrattata, data ma revocata rapidamente, ci sarebbero più cose che meriterebbero di essere dette ma vengono taciute, e la politica è tutt’altro che virtuosa in questo senso. Nella vita di un individuo la parola deve riconquistare il ruolo prioritario e nobile che in passato aveva".

E che ci dice del rap?

"E’ una forma di espressione importante che troppo spesso viene un po’ buttata via. Un mezzo per dire tante cose in modo interessante, ma non ci si pensa e si preferisce così generare facile clamore. E non più per scuotere le coscienze come il rap può fare. Sarebbe bello se ci fosse un po‘più di coscienza da parte di chi utilizza questo strumento".

Secondo lei, oggi la gente sente o ascolta la musica?

"Penso che la gente oggi senta la musica. L’ascolto è un’altra cosa, richiede del tempo. E non sembra che ci sia la voglia di dedicare del tempo a cose fatte da altri. Si tende al pattinare sulla superficie il più rapidamente possibile, al bruciare tappe per arrivare prima degli altri, al giudicare le qualità altrui su base numerica e non su parametri più profondi. E’ ‘il tempo che diventa oggetto di consumo".

Laura Guerra