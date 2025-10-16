L'altra guerra

16 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
"Quell’indice svela la vivacità. Siamo un’Italia a due velocità"

Per capire quanto si muove davvero il mercato immobiliare, non è sufficiente analizzare il numero delle case vendute, ma è necessario osservare il dato in rapporto a chi, potenzialmente, potrebbe comprarle – spiega Giuseppe Crupi, ceo di Abitare Co. –. Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la vivacità del mercato locale.

Spesso i centri medio-piccoli sono più dinamici rispetto alla grandi realtà metropolitane, alle grandi città grazie alla maggiore accessibilità dei prezzi e a un’offerta abitativa più ampia in rapporto alla domanda. Nel complesso – conclude Crupi – il quadro evidenzia un’Italia immobiliare che possiamo definire a due velocità. Da un lato ci sono i grandi centri, dove il mercato resta solido ma meno dinamico in termini relativi. Dall’altro troviamo una rete di città medio-piccole che, grazie a prezzi che sono più competitivi e alla qualità della vita più elevata, stanno intercettando una quota crescente della domanda abitativa e di investimento.

Un dato che confermano anche i titolari delle agenzie immobiliari della città: "Coppie che lavorano a Bologna e che preferiscono vivere a Ferrara, fare i pendolari piuttosto che vivere ogni giorno il traffico della città capoluogo".

