Querelle Ente Territorio,. Fd’I chiede le dimissioni dell’assessore Gaiani

La gestione delle finanze pubbliche richiede responsabilità, trasparenza e competenza. Eppure, a Cento, il sindaco Edoardo Accorsi ha assegnato all’assessore al bilancio Carlotta Gaiani, colei che è stata presidente del cda di Ente Territorio, l’onere di trovare i fondi per ripianare il buco di 600 mila euro della partecipata.

Così Fratelli d’Italia commenta la nuova querelle legale che ha colpito l’amministrazione. Nel farlo chiede le dimissioni dell’assessore Carlotta Gaiani. "Una situazione di evidente incompatibilità politica e amministrativa – continua il circolo di Fd’I – , che Fratelli d’Italia denuncia".

Il capogruppo del partito Francesca Caldarone si chiede "come può chi ha contribuito a creare un problema essere incaricato di risolverlo?". E ancora: "Il problema si aggrava ulteriormente: tra i soldi che il Comune dovrà accantonare per la vicenda di Ente Territorio e quelli legati al contenzioso sul teatro, Accorsi sta mettendo a serio rischio l’equilibrio di bilancio. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni dell’assessore Carlotta Gaiani perché non è opportuno che la stessa figura politica sia stata prima presidente del cda di Ente Territorio e ora assessore al bilancio".