"Questa città ha bisogno di dibattito"

L’ex ministro dell’Istruzione ed ex rettore Patrizio Bianchi sarà il relatore, oggi alla facoltà di Economia, della lezione organizzata dalla Scuola di Sviluppo Territoriale promossa da Confcooperative assieme a Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Confindustria, Legacoop e alla Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna. "Oggi più che mai – spiega Bianchi – questa città ha bisogno di un dibattito pubblico orientato al rispetto reciproco e alla costruzione del valore della comunità". Una dimensione, quest’ultima, che "assieme alla partecipazione rappresenta la base della vita democratica". Ed è per questo che la Scuola di Sviluppo rappresenta "una grande opportunità per i ragazzi". In questo senso, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Bianchi individua tre priorità. "Bisogna immaginare per Ferrara un grande piano di sviluppo, che torni a dare alla città una centralità anche in una chiave di lettura più ampia". Il secondo punto focale è legato al tema "dell’istruzione e della formazione" che devono essere orientate alla "costruzione del senso di comunità". E per realizzare tutto questo è necessario "uscire dalle logiche della contrapposizione ideologica".