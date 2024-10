Questa mattina l’ultimo saluto a Igino Grazi

Si terranno stamattina alle 10.15, nella chiesa arcipretale di Vigarano Pieve, i funerali di Igino Grazi (nella foto), che si è spento a cento anni. E’ stato più volte presidente del Lions club di Bondeno e addirittura Governatore del distretto. E’ stato sempre un socio attivo credendo profondamente nel servizio per i più fragili e nei giovani, atteso agli incontri, invitato come relatore anche in altri club. Due lauree in fisica ed ingegneria, una vita professionale in grandi aziende italiane e estere, una ferita di guerra nell’aeronautica portata con onore, l’amore e la dedizione per la sua famiglia e la sua casa in campagna riscoprendo, soprattutto dopo la pensione, la passione per la terra di famiglia e le sue radici. Ha guidato l’auto fino a qualche mese fa. Non si è mai ripreso dalla morte della figlia avvenuta un anno fa, il dolore era troppo grande.