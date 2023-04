Questa sera al Centro Mercato le riprese belliche dei filmati alleati

Oggi nel centro culturale Mercato alle 20.45 appuntamento con "Italian Victory 1944-45", evento promosso da Lions Club Argenta Terre del Primaro in co-progettazione con il comune di Argenta, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci. Dopo l’inaspettato successo delle prime due serate a Faenza e Castel del Rio, la rassegna continua con altri nove appuntamenti in altrettanti comuni divisi fra le province di Ravenna, Bologna e Ferrara. Attraverso le riprese inedite realizzate dai cameramen alleati, in ogni appuntamento andranno in visione dei video sempre diversi per osservare insieme quello che fu il passaggio della guerra sul territorio. Ci sarà spazio anche per dettagli di storia locale, una riflessione sui motivi dietro al nome della rassegna, domande e curiosità sugli "uomini dietro all’obiettivo". E come sempre ogni incontro sarà a ingresso gratuito.