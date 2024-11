"Queste strutture, per niente green"

Andrea Vaccari è nel gruppo di cittadini che ha partecipato, nei giorni scorsi, all’audizione con Arpae per illustrare le osservazioni che i residenti hanno presentato contro la costruzione di una centrale a biometano a Vigarano, in via Catena, al confine con il comune di Ferrara. "Di green queste centrali non hanno nulla – dice –. Hanno un consumo enorme di materiali vegetali tanto che non basta il territorio circostante e deve essere portato qui anche da lontano. Preleverebbero poi acque di falda, devastandole. Gli odori non vengono contenuti. Qui c’è il paleoalveo del fiume che neppure viene citato nella relazione di progetto. Anche questo lo abbiamo portato in audizione insieme alle osservazioni che aspettiamo che vengano protocollate".