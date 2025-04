Question time di Nanni:: "Savonuzzi e Torboli, ancora incuria per i monumenti"

Un question time, ancora una volta, per sottolineare il rallentamento nell’intervento di recupero del monumento dedicato alla memoria di due martiri antifascisti. È il consigliere del Pd Davide Nanni a sollevare il tema. "Quali motivazioni – chiede Nanni – hanno impedito o rallentato l’intervento di restauro/ripristino del monumento alla memoria degli antifascisti Arturo Torboli e Girolamo Savonuzzi, ed in quali tempi si procederà alla riqualificazione dello stesso". "Il monumento alla memoria di Girolamo Savonuzzi e di Arturo Torboli, che si trova lungo il percorso murario del Baluardo di San Tommaso in viale Alfonso d’Este – si legge nel question time che verrà discusso durante il prossimo Consiglio Comunale – si mostra ancora abbandonato all’incuria e manchevole di alcune parti. Da tempo il monumento è privo del capitello e della croce in bronzo che ne costituivano la sommità, rubati nottetempo da ignoti, l’area non è opportunamente delimitata e le scritte sulla colonna sono quasi illeggibili". Nanni aveva già chiesto delucidazioni proprio sul monumento all’ex vicesindaco Nicola Lodi ma, rileva il dem "nel corso del 2024 non è stato effettuato alcun intervento di restauro o ripristino al monumento che ricorda il sacrificio dei due martiri antifascisti. Le imminenti celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo saranno occasione per ricordare tutti gli antifascisti ferraresi caduti per ridare libertà".

f. d. b.