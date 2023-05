Questioni aperte a Factory Grisù

‘Di chi è la città’ è il tema suggestivo che si dibatte alla Factory Grisù domani, dalle 17. Si conclude in questo modo il calendario di incontri pubblici organizzati dal Laboratorio di ricerca Citerlab e dal Laboratorio didattico Lsfd del dipartimento di architettura dell’università di Ferrara, insieme al Forum Ferrara Partecipata. L’argomento non è per niente provocatorio, ma conduce all’origine del movimento cittadino che si è opposto a Fe.Ris. I relatori dell’incontro sono l’urbanista Carlo Cellamare, Dicea, Università La Sapienza di Roma, e Alfredo Alietti sociologo urbano, dipartimento di studi umanistici, Università di Ferrara. Modera i lavori Dalia Bighinati, Forum Ferrara Partecipata.