Questura, cambio ai vertici. Digos e squadra mobile, arrivano i nuovi dirigenti

Due nuovi funzionari arrivano a ricoprire ruoli chiave negli uffici della questura. Si tratta del commissario capo Camilla Claudia Rossi e del commissario capo Giuseppe Davide Farina. Saranno rispettivamente i nuovi dirigenti della Digos e della squadra mobile, snodi centrali per le attività investigative e operative della polizia di Stato. I due commissari hanno preso servizio ieri a palazzo Camerini e hanno già iniziato a ‘prendere le misure’ della città, delle sue peculiarità e delle sue criticità. A dare il benvenuto a Rossi e Farina è stato il questore Salvatore Calabrese che ha formulato ai nuovi colleghi "i migliori auguri di buon lavoro".

I profili. Camilla Claudia Rossi, bolognese di 31 anni, si è laureata in Giurisprudenza all’università Alma Mater Studiorum di Bologna, ha successivamente svolto un periodo di tirocinio formativo alla corte d’Appello del capoluogo emiliano e, in seguito, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dalla data del suo ingresso nella polizia di Stato, ha frequentato il 111esimo corso di formazione per commissari alla Scuola superiore di polizia di Roma durante il quale ha conseguito il master di secondo livello in Diritto, gestione e organizzazione della sicurezza. Assegnata come prima sede alla questura di Rimini, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio immigrazione. Giunta nella città estense, come anticipato, assumerà la guida della Digos. Giuseppe Davide Farina, 29enne di Andria, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento. Ha successivamente svolto un tirocinio formativo alla Corte d’Appello di Bari e ha contestualmente intrapreso la pratica forense all’Avvocatura distrettuale dello Stato del capoluogo pugliese, ricoprendo poi il ruolo di funzionario per il processo al Tribunale di Trani. Ha poi conseguito un master di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza all’Università di Roma La Sapienza. Dal suo ingresso nella polizia di Stato, dopo aver frequentato il 112esimo corso di formazione per commissari alla Scuola superiore di polizia della capitale, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Ravenna. A Ferrara assumerà l’incarico di dirigente la squadra mobile.

Altri spostamenti. L’arrivo dei due nuovi dirigenti non è stato l’unico cambiamento di incarichi tra le mura di palazzo Camerini. In queste stesse ore, ha lasciato la questura il commissario capo Sabrina Trivisano, trasferita alla Polfer di Bologna. A seguito di questo spostamento, alla guida dell’Ufficio immigrazione andrà il commissario Luca Sita, fino a oggi in servizio alla squadra mobile.

