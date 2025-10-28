Questura, cambio al vertice. Calabrese lascia Ferrara, arriva Falvella da Pavia

Tempo di cambiamenti ai vertici di palazzo Camerini. Il questore Salvatore Calabrese, dall’ottobre del 2021 alla guida della polizia estense, si appresta a lasciare l’incarico ferrarese per approdare a Roma, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al suo posto arriva Nicola Falvella, attuale questore di Pavia. I nuovi incarichi avranno decorrenza a partire dal primo dicembre.

Nato a Napoli e cresciuto in provincia di Avellino, Calabrese ha ricoperto diversi delicati incarichi, a partire dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Si è poi spostato a Bologna, dove ha guidato la Digos e ricoperto il ruolo di vicario della questura, per poi arrivare a Massa Carrara come questore. Nel 2021, si diceva, è arrivato a Ferrara, dove concluderà il suo lavoro a dicembre. Molto sensibile alle tematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica (soprattutto per quanto riguarda manifestazioni e grandi eventi), il questore uscente ha messo in pratica anche sul nostro territorio l’importante esperienza maturata in contesti complessi e delicati, come appunto il capoluogo emiliano e Massa Carrara.

A prendere il suo posto, come anticipato, sarà il questore Nicola Falvella. Nato a Roma, sessant’anni, Falvella ha lavorato a lungo nel settore antiterrorismo. In particolare ha ricoperto la carica di direttore delle relazioni e della cooperazione internazionale alla Direzione centrale della polizia di prevenzione. In questa veste è stato capo della delegazione italiana al Terrorism working group dell’Unione Europea, rappresentante italiano nel Police working group on terrorism, rappresentante italiano al Subgroup ‘pratictionners’ del Gruppo Roma/Lione G8 e componente del Comitato di sicurezza finanziaria del ministero dell’Economia per l’applicazione delle liste Un sul terrorismo.

La sua esperienza professionale lo ha visto impegnato anche alla Digos di Roma, dove ha condotto con successo indagini sul terrorismo di matrice nazionale e internazionale, che hanno portato alla cattura di terroristi italiani e stranieri. Dopo l’esperienza alla guida della questura di Pavia, Falvella si appresta dunque a ricoprire il medesimo incarico al piano più alto di palazzo Camerini.