"Qui clima e traffico creano seri rischi"

Per contrastare un mix di circostanze sfavorevoli, servirebbero altrettante misure di protezione e precauzione. Ma fin troppo spesso amministrazioni ed enti pubblici si limitano al minimo sindacale. Si potrebbe sintetizzare così il punto di vista dello pneumologo ferrarese Alfredo Potena sulla situazione e le politiche ambientali in provincia di Ferrara, dove anche nel 2022 le centraline Arpae hanno registrato allarmanti livelli di polveri sottili, con il superamento dei giorni massimi annui consentiti per lo sforamento dei 50 milligrammi per metro cubo.

"Il concetto è sempre lo stesso - riassume Potena –: il nostro territorio pianeggiante e molto caldo nei mesi estivi limita il ricambio d’aria, e questo insieme a fattori umani come il traffico automobilistico crea un insieme di circostanze negative che può creare seri rischi per la salute. Non parlo solo dei gas di scarico, ma anche delle micropolveri rilasciate dai freni delle auto, che richiederebbero una frequente pulizia delle strade, che qui ancora non avviene". Per Potena infatti le misure disposte a livello regionale e comunale non sono ancora sufficienti per invertire la spirale negativa dell’inquinamento: "Mi permetto di aprire una ‘non polemica’ - afferma il pneumologo -: già durante l’amministrazione Sateriale proponemmo di escludere quasi completamente le auto da tutta l’area dentro le Mura, ma ci fu risposto che non era fattibile. Oggi però diverse città vanno proprio in questa direzione, come si è visto negli ultimi mesi a Bari. A Ferrara invece si parla ancora di costruire parcheggi e ipermercati a ridosso delle mura: citando una canzone, disapprovo il passo".

L’unica soluzione ai problemi ambientali ferraresi secondo Potena consiste nel creare una ‘rete’ di politiche ambientali che si muovano nella stessa direzione: "Unire gli effetti positivi ha risultati esponenziali, ma serve più coraggio da parte di chi deve fare le norme e più capacità di ascolto verso chi si occupa di quei problemi. Proprio qui a Ferrara nei primi anni 2000 l’ingegnere Arturo Colamussi brevettò un filtro per ridurre le emissioni da tutti gli autobus, ma la proposta di introdurlo sui mezzi pubblici si arenò. Da allora, l’atteggiamento della politica non è cambiato".

r.v.