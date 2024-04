"Qui è nata la rigenerazione". Ecco il summit degli architetti

"Tresigallo. Piccola storia di rigenerazione prima della rigenerazione urbana". È questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. Ferrara e dalla Fondazione Architetti di Ferrara con il patrocinio e il contributo del Comune di Tresignana, in programma venerdì 12 aprile dalle 15 presso la Casa della Cultura di Tresigallo. Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali del sindaco di Tresignana Laura Perelli, della responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune Cristina Volpi e del presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Gian Paolo Rubin, che anticiperanno la presentazione di ‘Episodi di Architettura’ a cura del presidente della Fondazione Architetti Ferrara Monica Graziina. A seguire vi saranno gli interventi della dott.ssa Giorgia Sala e della professoressa Rita Fabbri (Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara) che relazioneranno rispettivamente su ‘La Città – Dalla fondazione all’oblio’ e su ‘Ricerche per la salvaguardia dell’Architettura del ‘900 a Tresigallo’; l’architetto Laura Mascellani parlerà de’ ‘Il recupero del patrimonio architettonico come motore di sviluppo economico’, mentre il professor Ulisse Tramonti di Atrium Cultural Route interverrà su ‘Il restauro del moderno e la necessità di processi partecipati’. E ancora, il tema ‘Tresigallo. Esperienze di rigenerazione’ verrà illustrato dagli architetti Caterina Bottoni, Arianna Caruso’ e Daniela Mandrioli, mentre la professoressa Laura Sangiorgi e l’architetto Marina Zappaterra del Liceo Artistico ‘Dosso Dossi’ di Ferrara esporranno l’esperienza effettuata dalla scuola durante il workshop .