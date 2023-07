"Qui ho imparato il valore dell’amicizia"

"Anch’io quando andavo alla scuola media ho frequentato il vostro centro estivo ‘Campo curioso’ con amiche che ho tutt’ora. L’amicizia è importante nella vita e Vigarano anche oggi me lo ricorda". Emilia Rossatti, parla ai ragazzi durante il riconoscimento ufficiale che ieri pomeriggio, alla tensostruttura della Pro Civitate di Vigarano Pieve accanto alla chiesa, l’Amministrazione comunale le ha voluto consegnare. La campionessa 22 enne, in forza all’Accademia Bernardi di Ferrara, a Vigarano ha vissuto tutta l’infanzia frequentando le scuole.

Ha fatto parlare di sé in tutto il mondo sportivo, dopo che alla finale dei campionati italiani Under 23 di Spada aveva rinunciato a tirare, nei 17 secondi finali, dopo l’infortunio dell’avversaria Gaia Traditi consegnandole così l’oro e il posto all’Europeo Under 23. "E’ stata una scelta spontanea che era da fare – ha spiegato – . In quel momento, dopo essermi confrontata con il mio allenatore, ero più contenta del gesto che avevo fatto che di aver perso la medaglia d’oro. Non si infierisce su un avversario infortunato".

Emilia Rossatti, studentesse in Biotecnologie per la Medicina Traslazionale dell’Università di Ferrara, era stata nei giorni scorsi con i ragazzi del campo estivo invitata dalla presidente dell’associazione Aurora Luisa Leone, rivivendo un’esperienza che le apparteneva quando era piccola. "Ti ha ringraziato la tua avversaria dopo il gesto che hai fatto?", le ha chiesto uno dei ragazzi. "Siamo amiche da tanti anni – ha risposto Emilia Rossatti – siamo anche state agli europei insieme e ci sentiamo quotidianamente". Dal vicesindaco Mauro Zanella le parole di un paese che si stringe con orgoglio attorno alla sua campionessa di fair play: "Un gesto nobile che ha meravigliato tutto il mondo che arriva da una vigaranese che ha insegnato a tutti ad avere rispetto di un avversario in difficoltà". Da Roma, dove era impegnato a votare la fiducia, dal sindaco Davide Bergamini arriva un plauso : "Sono felice di avere avuto Emilia sul nostro territorio – dice – è stato un bellissimo esempio di sport che dimostrata correttezza, equilibrio e che evidenzia, da una ragazza cresciuta a Vigarano, un esempio per i giovani di oggi". Una campionessa nello sport e soprattutto nella vita. È già un esempio pur essendo giovane

Claudia Fortini