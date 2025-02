"Qui si vive bene. Ma quei furti... "

Da Francolino arriva l’appello lanciato da Monica Campa, che da anni risiede nella frazione a pochi chilometri da Ferrara. "Sostanzialmente si starebbe bene – afferma – ma nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad un problema sempre più grave. Si tratta della sicurezza, numerosi i furti messi a segno nelle abitazioni. Come cittadini non ci sentiamo tranquilli nelle nostre case. Ho scelto tanti anni fa di venire a vivere qui perché si sta bene. Non siamo lontani dal centro, le scuole ci sono. Ma ormai ogni anno scolastico si fa sempre più fatica a costituire le classi prime e quindi diventa difficile tenere aperta la struttura. Molti si sono trasferiti in altre località".