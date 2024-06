Quijote dai borghi ai grandi festival. Il tour estivo del Teatro Nucleo

di Francesco Franchella

Dai piccoli borghi ai Festival Internazionali in Italia e in Europa. Sono già iniziate le tappe estive di Teatro Nucleo, fondato cinquant’anni fa in Argentina da Cora Herrendorf e Horacio Czertok. Per celebrare questo importante anniversario la compagnia, che ora ha sede a Pontelagoscuro, ha voluto riportare in scena un suo spettacolo storico, il ‘Quijote!’. La nuova edizione, che ha debuttato a maggio nell’ambito del Rabicano Festival Internazionale di Teatro per gli Spazi Aperti, organizzato da Teatro Nucleo a Ferrara nell’ambito del cinquantennale, è in tournée sia come spettacolo di piazza che come spettacolo itinerante. È proprio con la versione itinerante dal titolo ‘Quijote! Il viaggio’ che la compagnia ha aperto il suo tour estivo: venerdì 21 giugno a Modigliana (Forlì-Cesena) Quijote e Sancho hanno attraversato le strade e le piazze del borgo, cercandosi tra vicoli e balconi, coinvolgendo il pubblico in momenti di intensa forza poetica e di festa, con musica dal vivo, danze, trampoli, giocoleria ed effetti pirotecnici. Lo spettacolo itinerante, ospite del Festival Fuoripista a cura di Ater, verrà portato in scena nell’ambito della stessa iniziativa il 2 agosto a Novafeltria (Rimini).

Il 28 giugno lo spettacolo ‘Quijote!’ è stato al Festival Opera Prima di Rovigo in Piazza Vittorio Emanuele II. Il visionario cavaliere e il fido Sancho tornano a nuova vita e in sella ai loro improbabili destrieri meccanici, si lanciano in mirabolanti avventure in questa nuova edizione, diretta da Horacio Czertok e Natasha Czertok, con Lisa Bonini, Francesca Caselli, Horacio Czertok, Stefano Del Biondo, Martina Mastroviti e Giovanni Simiele. Lo spettacolo verrà portato in scena anche in Germania, a Francoforte, il 10 agosto nell’ambito del Sommerwerft Internationales Theater Festival am fluss.. Il 2 luglio a Fara in Sabina (Rieti) torna in scena per la sua prima data del 2024, ‘La Lingua dei Fiori’, drammaturgia e regia di Marco Luciano e Natasha Czertok. Lo stesso spettacolo, poi, verrà messo in scena a PerformAzioni Festival, nel Parco dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna), il 28 agosto. Quindi martedì 2 luglio verrà presentato a Prato ‘Memorie dal reparto n° 6’, riedizione dello spettacolo diretto da Cora Herrendorf, realizzato in collaborazione con Sfumature in Atto, che vede protagonista Daniele Giuliani. Quindi, a fine luglio parte la tournée europea di ‘P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini’, preceduta da quattro giorni di workshop che la compagnia terrà a Tokalynga in Svezia.

Lo spettacolo diretto da Marco Luciano, con Giulio Belletti, Stefano Del Biondo, Stefano Galassi, Marco Luciano e Veronica Ragusa, verrà presentato il 30 luglio al Tokalynga Flying Festival e il 2 agosto all’ Internationella Gatuteater Festivalen di Halmstad in Svezia. Passerà poi in Danimarca, in Polonia e a Roma. Dal 26 al 30 agosto Natasha Czertok sarà ospite della quarantunesima edizione del Premio Città di Leonforte di Enna in Sicilia, come osservatrice, insieme ad altre importanti realtà nazionali, nell’ambito di questo longevo concorso teatrale. Qui, il 27 agosto l’attrice e regista del Teatro Nucleo terrà l’incontro ‘Kashimashi - dietro la scena’, che ripercorre la ricerca dell’autrice intorno allo spettacolo di teatrodanza che indaga gli stereotipi di genere. Il tour estivo di Teatro Nucleo continuerà nel mese di settembre con tappe in Lazio, Basilicata, Emilia-Romagna.