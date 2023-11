"Quindici alloggi Acer recuperati in due anni"

"I consiglieri del Centro Destra Civico evidentemente non si sono documentati: le affermazioni sono discutibili e non riscontrate con l’amministrazione e con Acer. Le segnalazioni di problematiche edilizie o di qualche necessaria ristrutturazione di alloggi o fabbricati ci sono naturalmente: ma questo non significa certo che gli oltre 200 alloggi che gestisce Acer "vanno a catafascio". Prendere una singola segnalazione e farne un dato generale è mistificazione. I consiglieri dovrebbero sapere che le situazioni di "incuria e degrado" riguardano una minima parte degli alloggi: la causa principale è la carenza generale di finanziamento pubblico che per molti anni ha caratterizzato questa parte del settore pubblico. A Portomaggiore comunque dal 2021 sono stati recuperati già 15 alloggi che erano vuoti". Così il sindaco Dario Bernardi sulla reprimenda di Elisa Cavedagna e Alex Baricordi sugli alloggi popolari.

Ecco la panoramica del patrimonio Erp: "Storicamente – spiega il primo cittadino – c’è una quota di alloggi non occupati, che peraltro stiamo riducendo: abbiamo appena recuperato e assegnato 7 nuovi alloggi e ne prevediamo 6 da assegnare per il 2024. Da quando ci siamo insediati, gli alloggi recuperati e assegnati sono stati 15 e il 77% degli alloggi è occupato; a dimostrazione che l’attenzione a questo comparto è costante. Inoltre molti alloggi del patrimonio sono in frazione: i richiedenti in molti casi rifiutano queste soluzioni, ed escono di graduatoria perché hanno impossibilità di spostarsi autonomamente. È quantomeno scorretto tentare di attribuire a noi colpe su una mancanza di risorse generale che affligge questo ambito.

Anzi, il Comune di Portomaggiore è tra i più puntuali a versare ad Acer le somme necessarie alla manutenzione. In ultimo, si consideri che siamo responsabili del patrimonio pubblico, non dell’incuria che in taluni casi è data da proprietà private che si trovano negli stessi condomini dove ci sono alloggi pubblici". Riguardo ai 2,6 milioni per la trasformazione dell’ex plesso delle medie di via Roma con fondi del Pnrr, "ormai siamo all’accanimento: ripeto per l’ennesima volta che quei fondi non sono soldi liberi, erano destinati a progetti di recupero per la creazione di nuovi alloggi, e solo a questo. Abbiamo deciso di recuperare un immobile chiuso, in vendita da oltre dieci anni e improduttivo, che sarebbe rimasto tale. Il Comune non ci ha messo un euro di tasca sua. Soddisferemo quindi con questo progetto una richiesta di alloggi sul centro che c’è eccome".

Franco Vanini