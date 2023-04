Quindici chili di droga in casa Operaio patteggia la pena e paga 18mila euro di multa

di Cristina Rufini

FERRARA

Quasi un anno dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga, Giuseppe Ciulla, 48 anni, all’epoca operaio di una importante azienda della città, ha patteggiato la pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e diciottomila euro di multa. L’uomo, assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini, ha deciso di chiudere così, definitivamente, il conto con la giustizia per quei quindici chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana che gli uomini della squadra mobile gli avevano scovato in un appartamento che aveva in uso all’epoca, l’11 maggio dello scorso anno, in via dei Baluardi. I poliziotti erano entrati a colpo sicuro, perché l’operaio era sotto stretta ’sorveglianza’ da un po’ di tempo. Era finito nell’occhio del ciclone della Mobile anche dopo alcune segnalazioni di spostamenti sospetti in quella casa. Del resto la zona di via Baluardi e strade limitrofe era sotto osservazione da molto tempo prima, soprattutto dall’aggressione finita nel sangue di giugno del 2020, quando si consumò una vera e propria rissa, con feriti e droga nascosta in un’auto. La solita ’guerra’ tra bande per spartirsi le zone di spaccio. Ma lui, il quarantottenne era un insospettabile, un piccolo precedente guaio alle spalle, ma niente di importante. Era, nell’ottica di chi lo aveva coinvolto, il soggetto giusto per stoccare temporaneamente la ’roba’, magari trattenendosi qualcosa. Sì, perché nell’armadietto che un anno fa aveva in uso negli spogliatoi dell’azienda dove lavorava, gli agenti della Mobile scoprirono un etto di cocaina, le bilancine di precisione e due etti e mezzo di hashish: insomma per non trovarsi impreparato davanti a qualche eventuale richiesta straordinaria.

Ingente quantitavo. I quindici chili di droga, suddivisi in quattro di cocaina, otto di marijuana e tre di hashish, per un valore di oltre quattrocentomila euro, fecero subito sospettare che quella sostanza stupefacente fosse stata recapitata all’operaio da poco tempo, e che dovesse subire un ulteriore passaggio, considerando che la ’polvere bianca’ aveva un elevato grado di purezza. L’operaio, che fu fermato appena uscito dall’abitazione in via Baluardi – dove era stato notato entrare e uscire dai poliziotti in borghese – , fu poi arrestato con l’accusa di detenzione di un ingente quantitativo di droga. Seguì la perquisizione in un’altra abitazione in uso al quarantottenne e, appunto sul luogo di lavoro. Ciulla non si trova più ristretto in carcere, ma agli arresti domiciliari e fuori da Ferrara. Ieri mattina il suo legale, l’avvocato Pieraccini, ha chiuso la vicenda giudiziaria davanti al giudice dell’udienza preliminare e al pubblico ministero Stefano Longhi, con la condanna dietro richiesta di concordare la pena, a quattro anni e nove mesi di reclusione e al pagamento di diciottomila euro di multa.