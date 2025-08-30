Quindici famiglie sfollate. Ora la conta dei danni

Sono quindici le famiglie sfollate dal condominio Acer di San Biagio, che l’altra sera è stato al centro di un incendio divampato nello scantinato dove sono allocati i contatori della corrente elettrica, divorati dalle fiamme. Da qui l’ipotetica causa di corto circuito, sulla quale sono in corso le indagini. Erano le 17,30, alcuni inquilini hanno notato del fumo nerastro che usciva degli infissi ed hanno lanciato l’allarme, raccolto dai pompieri, giunti sul posto con due autobotti, dai carabinieri di Longastrino, dalla Polizia locale di Argenta e da tre ambulanze del 118. L’immobile, ora inagibile, conta in tutto 18 appartamenti, ma due sono liberi, mentre una 16esima famiglia al momento delle fiamme si trovava fuori casa. Fatto sta che è partita da subito, da parte del Comune, la caccia agli alloggi dove poter sistemare le persone evacuate: una cinquantina di soggetti, bambini e due donne incinte compresi.

Una ricerca comunque finita in men che si dica, visto che dodici dei quindici nuclei famigliari sono stati ospitati da parenti. Mentre gli altri tre sono stati accolti dalla ’Fondazione Aiutiamoli a Vivere’.

"Difficile prevedere i tempi di un loro rientro – spiega l’assessore Sauro Borea –, ma ci vorrà circa un paio di mesi non solo per sostituire i contatori, ma anche per mettere mano ai danni agli impianti elettrici, al solaio e ai muri tutti anneriti".

Fortunatamente nessuno s’è fatto male, nemmeno nello scendere in fretta la tromba delle scale, col fumo che saliva sino all’ultimo dei quattro piani, per portarsi in salvo in cortile. Tanto lo spavento. Qualcuno è stato preso in cura dalle equipe mediche di pronto soccorso per problemi di respirazione. Messi in salvo anche due animali: due gatti rimasti chiusi in casa.

