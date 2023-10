Quindici studenti stranieri a lezione di democrazia

CENTO

Si è conclusa la bellissima settimana che ha visto Cento ospitare un gruppo di 15 giovani provenienti da Svezia e Portogallo, partecipanti del progetto Erasmus "Education as a foundation for democracy" di cui il Comune di Cento è partner in questo programma dedicato alla condivisione di valori e buone prassi sull’educazione alla cittadinanza europea e alla democrazia. "Un grande grazie per aver contribuito a rendere accogliente, stimolante e ricca questa ospitalità – fa sapere il comune – va in particolare al Centro Sociale Ancescao APS di Cento, la Gipsoteca Vitali, il Liceo Cevolani, la cooperativa Gemos, gli Amici del Gigante, alle Associazioni Carnevalesche Risveglio, I ragazzi del Guercino, Mazalora 1947, Toponi e Fantasti100, l’Istituto comprensivo Guercino, il Tavolo dei Giovani". A Cento, 15 giovani dai 18 ai 24 anni. "Gli scambi culturali sono un’opportunità che arricchisce chiunque ne sia coinvolto – proseguono dal comune - lo abbiamo visto nei ragazzi di Cento che hanno partecipato, negli operatori e operatrici di InformaGiovani di Cento e dell’Ufficio Politiche Europee e in tutte le persone che hanno avuto modo di rapportarsi con giovani portoghesi e svedesi davvero educati, interessati ed entusisti di quanto stessero conoscendo"