Quinoa sostenibile, weekend di degustazioni nell’Oasi di Campotto

Alla scoperta della quinoa italiana e sostenibile. E’ il "2 giorni Quinoa", oggi e domani. fine settimana nel quale l’azienda agricola Tundo di Argenta apre le porte per far conoscere e assaporare un’alimentazione sana immersi nell’oasi naturale di Campotto, tra esperti, degustazioni e attività all’aperto Se il 2013 è stato l’anno della quinoa, indetto dalla Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, il 2023 si appresta a ospitare un grande evento. L’azienda di Tundo, circondata dal Parco del Delta del Po, organizza infatti il suo primo evento dedicato alla quinoa. Ci saranno esperti, curiosi, appassionati e golosi, per far conoscere la quinoa, una pianta erbacea che oggi viene annoverata tra i superfood grazie alle sue importanti proprietà nutritive e salutari. Durante la due giorni, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire la quinoa e l’attività Quin, marchio della linea di prodotti italiani dedicati alla coltivazione e trasformazione della quinoa e dei suoi derivati. Nel weekend ricco di esperienze culinarie e benessere si terrà un importante convegno con la partecipazione di esperti, ricercatori e nutrizionisti, oltre a momenti di benessere, attività ludiche che permetteranno di rilassarsi e divertirsi immersi nella natura. Dalle sessioni di yoga all’aperto o il bagno sensoriale, alla visita al campo di quinoa, alla presentazione del libro "La verità, vi prego, sul cibo" di Monia Caramma, a passeggiate sul pony per i bimbi, fino a suggestivi spettacoli acrobatici all’aperto per grandi e piccoli. Il fine settimana di oggi e domani soddisferà ogni desiderio di benessere e relax. Non mancheranno degustazioni e cooking show, durante i quali sarà possibile imparare le tecniche per preparare piatti deliziosi, sempre nel segno del piacere gastronomico, ma con attenzione alla linea e alla salubrità delle diverse portate.

Franco Vanini