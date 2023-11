Quiposte, ecco il network degli uffici postali

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Ferrara (in via Bologna 69) la filiale di Quiposte, il network leader nel settore poste private franchising. Una rete di uffici postali in franchising che vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Al taglio del nastro anche il vicepresidente della Camera di commercio Paolo Govoni: "Aprire una nuova attività imprenditoriale in questo momento di grande incertezza – ha detto – significa coraggio di scommettere su se stessi e sulla propria comunità. Alle istituzioni tutte la responsabilità di affiancare questo percorso perché oggi più che mai le sfide si vincono insieme".