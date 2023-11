"Quisisana e Salus, accordi condivisi"

In merito alla notizia pubblicata ieri, di interrogazioni relative al rapporto di committenza tra l’Azienda Usl di Ferrara e le strutture private Quisisana e Salus, la Direzione – che ovviamente darà il dovuto e firmale riscontro nella sede dovuta all’atto ispettivo – precisa alcuni aspetti.

Le due cliniche sono ospedali privato accreditati- che operano anche sul libero mercato. L’Azienda Usl ha attivato con loro accordi di committenza, debitamente condivisi e firmati, per far fronte ad esigenze dell’Azienda stessa e con l’obiettivo finale di erogare migliori servizi alla cittadinanza. Tali accordi si aggiungono all’attività privata che le strutture effettuano. Gli accordi triennali scadono a fine dell’anno corrente dopodichè potranno essere rinnovati, hanno un valore complessivo di circa 14 milioni di euro (solo per ricoveri), con tetti di spesa annui che non possono essere superati. Per l’anno in corso, a seguito del raggiungimento del tetto di spesa previsto, l’Azienda sta limitando il ricorso alle due strutture nel pierno rispetto dell’accordo preso. Non possono dunque essere imputate all’Azienda problematiche di personale che rientrano nella gestione complessiva delle due strutture.

Ufficio stampa