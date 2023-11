Quisisana e Salus. Tornano gli ospiti: "L’occupazione sarà garantita"

Fumata bianca dopo l’incontro tra i vertici dell’Ausl e le case di cura Salus e Quisisana, strutture che si trovano nella zona rossa delimitata a seguito del ritrovamento e dell’operazione di rimozione di un ordigno bellico della seconda guerra mondiale.

Dopo il confronto durante il vertice – annunciano le sigle sindacali Funzione pubblica Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – "bene la discussione finalizzata a risolvere il problema del blocco dei ricoveri nelle due strutture di sanità privata accreditata che ha previsto un incremento del budget in base alla delibera di giunta regionale numero 675 del 2023". Al netto dell’operazione per la rimozione della bomba, dal lunedì seguente cominceranno infatti già i ricoveri dal Pronto Soccorso nei reparti degli ospedali accreditati Salus e della struttura Quisisana mettendo nelle condizioni le due cliniche di ripristinare l’occupazione dei posti letto. "Di conseguenza – proseguono i sindacati – sono state date rassicurazioni dalle direzioni delle due strutture sulla questione degli organici e sul mantenimento delle lavoratrici e dei lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato attualmente in forza alle strutture". Un’altra grossa novità che è emersa nel corso della discussione, piuttosto articolata, è stata la possibilità di applicare il cosidetto contratto ponte Aiop Rsa sottoscritto sempre datre sifle sindacali Cgil, Cisl e Uil sostituendo così l’attuale contratto Anaste, alla Rsa Santa Chiara, "un contratto pirata – sottolineano i sindacalisti – sottoscritto da organizzazioni che contano un numero limitatissimo di iscritti e neanche un iscritto dentro alla struttura".