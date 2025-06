Quote rosa, ancora avanti. Le donne trovano spazio, occupazione in crescita: "Priorità, l’autonomia"

Lavoro, giovani e, soprattutto, donne al centro. Il Women in Charge on Tour 2025 parte da Ferrara il 19 giugno alle 18.30 alla Sala Estense con un incontro dal titolo "Lavoro e previdenza come leva per l’indipendenza finanziaria per la parità di genere" per confrontarsi sull’importanza delle tematiche del lavoro e della previdenza in un contesto di uguaglianza, indicando sia le difficoltà da superare che le soluzioni per costruire un futuro più inclusivo. Si inserisce all’interno del progetto "Obiettivo Occupazione", lanciato alla fiera del lavoro Work on Work dall’assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità. Progetto in un’orizzonte rosa. L’occupazione feminile è in aumento, lo scorso anno siamo al traguardo del 56,5%.

"Ringrazio i promotori degli Stati Generali del Mondo del Lavoro – così l’assessore alle Politiche del Lavoro, Angela Travagli – per l’importante occasione di network che mette al centro del dibattito un confronto tra politiche del lavoro e politiche di parità. La promozione dell’autonomia economica delle donne è una priorità non solo in termini di diritti o giustizia sociale, ma anche come leva strategica per lo sviluppo di politiche pubbliche di valore e lungimiranti. Le nostre linee programmatiche mirano a rafforzare l’occupazione femminile attraverso percorsi formativi, sostegno all’imprenditoria e all’educazione finanziaria, conciliazione dei tempi vita e lavoro e contrasto alle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro".

L’iniziativa intende fornire strumenti concreti e strategie efficaci per sostenere il percorso di indipendenza economica delle donne. Verranno affrontati temi chiave come la formazione professionale, l’indipendenza finanziaria femminile, l’empowerment imprenditoriale, la previdenza e il talento giovanile. Tra gli interventi della mattina per l’incontro "Imprenditoria alla pari. Dove il talento prende forma", talk promosso dall’assessorato alle Politiche del lavoro e delle Pari opportunità e inserito nel Progetto "Ferrara: Obiettivo Occupazione", che si terrà giovedì 19 giugno all’Open Lab ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10), saranno presenti esperti e talenti del territorio. Tra i relatori: Rebecca Bottoni, creative executive producer Ferrara Buskers Festival, l’inventor, mago e content creator Hyde e Roberto Lucchi, artigiano e modista proprietario dell’atelier Hats & Art.

E ancora: Elisa Guidarelli, Francesca Casalino (presente ieri in conferenza, ceo dell’azienda WeMaMy si occupa di dare una nuova occupazione alle donne con figli), Cristiana Scalambra, Sara Cirone, Filippo Castagnetti, Tamara Zappaterra, Letizia Penolazzi. Modera Federico Di Bisceglie de Il Resto del Carlino. "Siamo orgogliosi – così Marco Antonio Rizzo (Open Lab) – di ospitare questo talk nella nostra sede, uno spazio nato per coltivare creatività, innovazione e inclusione nel nostro territorio. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su come il talento possa essere valorizzato in modo equo, sostenibile e inclusivo, perché crediamo fortemente che l’imprenditoria debba essere una leva di crescita sociale oltre che economica".

Dello stesso avviso è Pier Carlo Barberis (stati generali del lavoro). "Si tratta di una iniziativa che condivide i nostri valori e il nostro impegno per la promozione dell’indipendenza economica femminile – scandisce – . Essere presenti in questo percorso significa rafforzare alleanze concrete tra donne, territori e opportunità, dando voce e spazio a chi ogni giorno sceglie di trasformare il lavoro in indipendenza economica". Fondamentale in questo percorso anche il ruolo della Fiera, rappresentata dal presidente Andrea Moretti che lancia la sfida nella sfida. "È importante organizzare questi appuntamenti – scandisce – ma ancor più importante sarebbe traguardare gli obiettivi legati a una migliore condizione delle donne nel mondo del lavoro".