’R-Innovare Lagosanto’. Il programma di Bonazza

"Da qui si parte..il futuro è già qui", è il motto di Gianluca Bonazza, che ieri pomeriggio a Lagosanto ha presentato il suo programma come candidato a sindaco della lista "R-Innovare Lagosanto" assieme alla sua squadra.

Un progetto per la comunità laghese articolato su sanità, terza età, vocazione green, sport, turismo, scuole, manutenzione, viabilità, servizi e associazioni. "Il ruolo dell’ospedale di Lagosanto come pilastro fondamentale – é stato detto – del sistema sanitario regionale, garantendo l’accessibilità, operatività ed efficienza".

Si dovrà evitare il progressivo impoverimento di risorse degli ultimi anni, affinché continui a fornire assistenza di alta qualità, da perseguire partendo da un’analisi dettagliata delle esigenze sanitarie della comunità locale, per identificare i servizi essenziali e aree critiche. Serviranno investimenti adeguati, inclusi fondi per la manutenzione, aggiornamento delle attrezzature e formazione del personale.

Ancora sulla sanità servirà trasparenza e rendicontabilità, nella gestione delle risorse ospedaliere con informazioni chiare e accessibili. Nel campo Green si partirà "dalle piccole cose e, fra queste, la creazione di un distributore a servizio dei cittadini con la nuova "Casa dell’Acqua" che produrrà meno rifiuti e ai laghesi un risparmio economico non trascurabile.

Un deciso "no alla plastica" e la conversione di apparati illuminanti pubblici con tecnologia Led, l’installazione colonnine ricarica auto elettriche e stazioni di riparazione E-Bike. Infine fra i punti per la terza età, l’edificio comunale dell’ex asilo potrebbe essere l’immobile che per estensione ed ubicazione, ristrutturato sarà convertito ad Rsa anche con l’eventuale ausilio di investitori privati interessati alla gestione diretta, in convenzione col Comune.

c.c.