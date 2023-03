Rabbia e amarezza da sbollire subito Si lavora per una società ferrarese

di Mauro Paterlini

FERRARA

La parola fine è stata scritta ieri pomeriggio, dopo l’ultimo incontro tra Matteo Mazzoni e l’assessore comunale Andrea Maggi. Era l’estremo tentativo per salvare la società, almeno fino al termine della stagione, ma la situazione era troppo compromessa, dicono in tanti, e l’allarme lanciato da Marco Miozzi troppo tardivo, per uno che conosceva i conti della società benissimo già dalla scorsa estate, essendo stato per anni consulente di Francesco D’Auria.

Smaltite la rabbia e la delusione però, sarà già ora di voltare pagina e di guardare al futuro, come sta già facendo da settimane, sotto traccia, una parte consisente di città, al lavoro per creare un’alternativa sicura, sana, ferrarese e senza debiti pregressi. Insomma, una società da cui ripartire da zero senza pendenze o errori precedenti, e pazienza se si dovrà ripartire dal basso (ammesso che sarà davvero così, ma si tratta di considerazioni per ora premature, che dipendono dai regolamenti e soprattutto dal budget a disposizione), come accadde nel 2011, quando Ferrara si ritrovò dalla A2 di Roberto Mascellani alla serie B2 di Fabio Bulgarelli, poi bravissimo a tornarci con i suoi mezzi, in quella categoria, per poi lasciarla nel 2018 a Francesco D’Auria.

Il futuro dicevamo, perchè l’importante è gettare le basi anche partendo da categorie meno prestigiose, per poi risalire con calma se ce ne saranno le possibilità. Lo ha fatto Rimini, senza andare troppo lontano, iniziando addirittura da una C Gold pochi anni fa, e che oggi lotta per i playoff in serie A2 da neopromossa.

Cosa fare dunque? Anzitutto c’è un titolo sportivo da cui ripartire, ed è quello del Ferrara Basket 2018, la società del patron Giuseppe Cattani, targata 2G Quisisana, che gioca a Vigarano ma che è ferrarese a tutti gli effetti e che giocava fino a due stagioni fa al Palapalestre. Giuseppe Cattani è stato contattato nei giorni scorsi da alcuni imprenditori e non solo, che stanno cercando appunto di verificare se si possa fare qualcosa con il titolo sportivo della società attualmente impegnata al PalaVigarano. C’è stato un primo incontro, la risposta di Cattani non è stata negativa e di sicuro se ne riparlerà, come si parlerà con le varie realtà giovanili del basket provinciale, perchè un nuovo sodalizio che ha ambizioni di durare nel tempo non può prescindere da un settore giovanile e da un rapporto di armonia con le società del territorio.

Tanta carne al fuoco insomma, il tempo a disposizione è tanto, ma in fin dei conti nemmeno troppo, per la mole di lavoro da svolgere.

Vanno riuniti imprenditori, sponsor, creata una struttura e tutto entro maggio, con il placet del Comune, che non può rimanere senza una realtà di basket in un campionato nazionale, come accadde nella stagione 19951996, a cavallo tra la fine della gestione Scopa e l’inizio dell’era Lauriola con la Semper.

I nomi? Tanti e noti, magari riuniti attorno a persone che il basket in questi anni lo hanno sfiorato, aiutando però il settore giovanile, come Riccardo Maiarelli, o come l’ex patron spallino Simone Colombarini. E poi figure nuove che ne stanno riunendo altre, come è il caso dell’ex capitano di Argenta, ed oggi imprenditore, Paolo Piazzi, senza dimenticare Paolo Alberti, ex responsabile marketing del Kleb in odore di rientro, da sempre abile nel reperire sponsor e contatti.

Insomma, qualcosa si muove: il tempo di sbollire rabbia ed amarezza, e poi si ripartirà.