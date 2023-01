"Rabitti, Negri e Caffarra Io, sarto a misura di fede"

di Mario Bovenzi

Con le sue mani il sarto dei Papi – così viene battezzato Filippo Sorcinelli, 47 anni, nato a Mondolfo, borgo in provincia di Pesaro – ha disegnato e un po’ scolpito l’immagine di tre monsignori, Paolo Rabitti, Luigi Negri e Carlo Caffarra quando erano vescovi nella diocesi di Ferrara Comacchio. "I primi due – racconta l’artista che da anni confeziona paramenti e vesti sacre – li ho conosciuti quando erano nella diocesi di San Marino-Montefeltro. Quando poi sono approdati a Ferrara avevo una fornitura per la Cattedrale. Le mie creazioni sono conservate il quel luogo". La musica dell’organo e l’odore dell’incenso, il suono delle campane e la cadenza lenta delle preghiere. La mamma fa le pulizie in chiesa e così lui da bambino varca la porta della sacrestia, scopre un mondo fatto di devozione e mistero. Non solo paramenti. Sorcinelli crea un’atmosfera attorno al sacro con i suoi profumi, con i quali racconta episodi di vita.

Alcuni giorni fa era alla ‘Boutique d’essence’, profumeria artistica in piazza della Cattedrale 9 per svelare dal vivo, sotto gli occhi di tanti appassionati, la magia di una fragranza. Sorcinelli è uno dei maggiori esponenti dell’arte della profumeria. Nel 2001 fonda Lavs, atelier per lo studio, progettazione e realizzazione di vesti, suppellettili ed accessori per la liturgia. Diventa in pochi anni una punta di diamante in Italia e all’estero, lavorando in collaborazione con l’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Veste – stilista della fede – Papa Benedetto XVI e Papa Francesco per la messa di inizio pontificato. Correva l’anno 2013. Papi, già. Ma non si contano cardinali, vescovi, alti prelati. "Saranno migliaia", dice anche se preferisce non fare numeri, perché l’arte non si misura sul piatto della bilancia. "I miei paramenti – precisa – sono ispirati al medioevo, Ferrara che è intrisa dell’atmosfera di quel periodo è nel mio cuore, come la sua Cattedrale. Che dopo i lavori ha trovato una nuova luce, una luce che ispira". Il pensiero torna agli esordi, alla scintilla di una vita dedicata a rendere più forte il messaggio che permea il sacro, raccolto nell’urna degli occhi di chi guarda i suoi paramenti. Dall’olfatto nelle sfumature d’incenso che circondano le figure che veste, una cornice. Un salto a ritroso, quando tutto è cominciato. La scintilla nel 2001. Dopo aver terminato gli studi musicali in Vaticano, mentre si chiedeva cosa fare della sua vita, arrivò la telefonata di un amico che stava per essere ordinato sacerdote. Sorcinelli gli disse di non comprare niente, avrebbe preparato tutto lui. Così è stato. Frammenti e storie che affiorano tra le atmosfere della ‘Boutique d’essence’, tante le donne ammaliate dalle sue parole, dai gesti. Il nastro si riavvolge ancora. Il primo cliente? Si chiamava Angelo Bagnasco. Ad insegnargli a cucire furono la zia e la sorella. Ha lavorato per la cattedrale di Notre Dame, per prelati a New York e Gerusalemme. Ma Ferrara resta sempre Ferrara. "Sono innamorato dell’atmosfera medioevale che si respira in alcune strade, in alcuni luoghi".