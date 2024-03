Raccolta alimentare: la carica degli 800 alunni

Solidarietà ed educazione alimentare vanno a braccetto nell’Istituto comprensivo di Portomaggiore. Circa 800 alunni insieme ai loro genitori, volontari e docenti si sono uniti dal 4 all’8 marzo in un gesto di solidarietà, per dare vita alla raccolta di beni alimentari e di prima necessità per le persone in difficoltà economica, che si è svolta dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria e secondaria di I grado di Portomaggiore e frazioni. L’intero ricavato verrà distribuito dai volontari della Caritas portuense alle famiglie e persone in difficoltà economica. L’iniziativa "Anch’io porto un dono", coordinata dal Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, in collaborazione con la Caritas e Solidarietà San Vincenzo de’ Paoli di Portomaggiore, l’Istituto Comprensivo Statale "Federico Bernagozzi" e il patrocinio del Comune di Portomaggiore, ha registrato un bilancio positivo in termini quantitativi, con circa 500 chilogrammi di beni donati, ma soprattutto in termini educativi, dimostrando la forza e la sensibilità della comunità scolastica nell’affrontare le sfide sociali. Durante la settimana nei locali delle scuole portuensi sono stati raccolti, grazie all’impegno congiunto di alunni e volontari, 55 scatoloni di beni alimentari, frutto di una staffetta solidale dove ognuno ha lavorato insieme all’altro per un obiettivo comune. Al contempo è avvenuta anche la raccolta dei tappi di plastica "Tappi di K" in collaborazione con l’associazione "Viale K". Quest’anno entrambe le iniziative fanno anche parte del progetto "Appartengo al Bernagozzi: solidarietà figurata e solidarietà agita" dell’Istituto Comprensivo di Portomaggiore, rafforzando la valenza sociale ed educativa di sensibilizzare alla solidarietà le giovani generazioni a partire dai più piccoli.

f. v.